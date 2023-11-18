Миттельбау «Дора», версия 2.0: военные мощности Европы – на службе Киева

ЮРИЙ БОРИСОВ Всё больше признаков того, что оружейным арсеналом киевского режима становится натовская Европа Недели не проходит без сообщений Министерства обороны РФ о новых боевых успехах российских войск ПВО в деле уничтожения ракетных средств нападения противника.
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