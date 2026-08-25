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Царьград

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Агентство «Синьхуа» объявило о запуске крупнейшего тоннеля в мире

Агентство «Синьхуа» объявило о запуске крупнейшего тоннеля в мире

В провинции Шаньдун, в городе Цзинань, начала работу крупнейшая в мире подводная магистраль. С протяженностью 5755 метров, она проходит под рекой Хуанхэ и решает 28 инженерных задач, укрепляя позиции Китая на мировом рынке технологий.

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