Агентство «Синьхуа» объявило о запуске крупнейшего тоннеля в мире

В провинции Шаньдун, в городе Цзинань, начала работу крупнейшая в мире подводная магистраль. С протяженностью 5755 метров, она проходит под рекой Хуанхэ и решает 28 инженерных задач, укрепляя позиции Китая на мировом рынке технологий.