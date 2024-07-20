Выстрел в голову экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион во Львове

Во Львове совершено покушение на жизнь бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. По данным местных СМИ, неизвестный выстрелил в голову 60-летней женщине, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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