Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе

«Я солдат президента» – Аксёнов не хочет повышения по госслужбе

Политнавигатор Глава Крыма Сергей Аксёнов не видит себя государственным служащим федерального уровня.

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