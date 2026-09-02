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Царьград

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Константин Сухоребрик назвал авиацию Дальнего Востока общественным транспортом

Константин Сухоребрик назвал авиацию Дальнего Востока общественным транспортом

На ВЭФ Константин Сухоребрик заявил, что авиация на Дальнем Востоке выполняет функции общественного транспорта.

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