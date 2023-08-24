Давненько я не брал в руки шашки. В смысле, не писал экономических текстов.Исправляюсь.Заметьте, я переждал всю вакханалию с истериками «Ааа!!! Доллар по сто! Мы все умрём!» и пишу уже когда пошла коррекция.
Дайте денег! Нет времени объяснять...
Комментарии
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Владимир семин
😀
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8 час.
Nikolia Vovchenko
Вот так и отрабатывает "тридцать сребренников"этот ненавистник русского народа,роджер(с),кося под дурачка...
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7 час.
Alex Немо
Как-то странно не вписывается в теорию этого господинчика такой простой факт. В 2022 ЦБ России одномоментно понизил ставку по кредитам, после серьёзной беседы с ВВП, и вбросил в экономику, если не ошибаюсь порядка 2 триллионов рублей доведя до рекорда объём наличности в обороте (более 15 триллионов в марте!). Если верить дроджерсу, то экономика должна была упасть и доллар прыгнуть за 200, однако вместо этого экономика ожила, доллар упал да и цены как-то неправильно временно устаканились. Может он это несоответствие своей теории разъяснить?
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5 час.
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