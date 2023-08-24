Дайте денег! Нет времени объяснять...

Alex Немо

Как-то странно не вписывается в теорию этого господинчика такой простой факт. В 2022 ЦБ России одномоментно понизил ставку по кредитам, после серьёзной беседы с ВВП, и вбросил в экономику, если не ошибаюсь порядка 2 триллионов рублей доведя до рекорда объём наличности в обороте (более 15 триллионов в марте!). Если верить дроджерсу, то экономика должна была упасть и доллар прыгнуть за 200, однако вместо этого экономика ожила, доллар упал да и цены как-то неправильно временно устаканились. Может он это несоответствие своей теории разъяснить?