Уролог Индароков объяснил, как правильно есть продукты, повышающие потенцию

Правильно говорят, что человек — это то, что он ест. Продукты питания, их качество, рацион влияют как в целом на наше здоровье, самочувствие и риски развития различных заболеваний (сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринологических), так и, в частности, на мужское здоровье.