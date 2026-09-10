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Регионы России

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В Москве открыт научно-технологический кластер по производству детекторов ионизирующего излучения

В Москве открыт научно-технологический кластер по производству детекторов ионизирующего излучения

На площадке Специализированного научно-исследовательского института приборостроения (АО «СНИИП»), входящего в дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом», открыт научно-технологический кластер по выпуску детекторов ионизирующих излучений.

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