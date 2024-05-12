Александр Макеев

Губернатор Калининградской области 37-летний Антон Алиханов — министр промышленности и торговли более перспективен на роль преемника Путина! Он может без отрыва от работы отучиться в академии ФСБ, если не имеет высшего образования во военной специальности. А если имеет, то уже обладает и знаниями и опытом командного управления большими коллективами людей и регионами огромной стран! 💪