Мишустин предложил депутатам Госдумы назначить главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера.
Преемник
Комментарии
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Александр Макеев
Губернатор Калининградской области 37-летний Антон Алиханов — министр промышленности и торговли более перспективен на роль преемника Путина! Он может без отрыва от работы отучиться в академии ФСБ, если не имеет высшего образования во военной специальности. А если имеет, то уже обладает и знаниями и опытом командного управления большими коллективами людей и регионами огромной стран! 💪
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13 час.
Андрей nirVAna
НАШИ СПЕЦСЛУЖБЫ ЭТО КУЗНИЦА ПОРЯДОЧНОСТИ !!!
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13 час.
Сергей Дмитриев
В решении зерновой проблемы почему-то не упоминается роль Патрушева-мл ?
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11 час.
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