ЕС вводит более строгие ограничения на загрязнение воздуха

Министры окружающей среды Европейского союза, встретившись в понедельник, 14 октября, в Люксембурге, официально утвердили более строгие цели в отношении загрязнения воздуха, которое ежегодно приводит к 300 000 жертвам в европейских странах и является «самым большим экологическим риском для здоровья», – сообщается в пресс-релизе.
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