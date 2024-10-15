ЕС вводит более строгие ограничения на загрязнение воздуха

Министры окружающей среды Европейского союза, встретившись в понедельник, 14 октября, в Люксембурге, официально утвердили более строгие цели в отношении загрязнения воздуха, которое ежегодно приводит к 300 000 жертвам в европейских странах и является «самым большим экологическим риском для здоровья», – сообщается в пресс-релизе.