ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и инфраструктуре на Украине

13 сентября Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также логистические центры «Пальма», «Raben-ukraine», «Одесса-22» и электроподстанцию «Усатово» в Одессе.
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