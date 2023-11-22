МОК панически боится, что спортсмены уедут на Всемирные Игры Дружбы в Екатеринбург

У России просят денег на Олимпиаду-2024, где нас не будет — тогда зачем нам Олимпиада? Михаил Зубов Фото: XinHua/ Global Look Press Материал комментируют: Валерий Фадеев Светлана Журова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пожаловалось, что Россия не перечислила на счет организации взнос в размере $ 1,267 млн.