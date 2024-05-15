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Вендел о 5 матчах «Зенита» без побед: «Поражения и ничьи – такая же часть игры, как и победы. Очень сложно брать титулы постоянно, РПЛ – тяжелый турнир с сильными соперниками» 

– Ты в России с 2020 года. И обычно уже при тебе в мае «Зенит» готовился отмечать чемпионский титул. Что пошло не так в этом сезоне? — Поражения и ничейные результаты в футболе – такая же часть игры, как и победы.

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