На Красной площади по инициативе КПРФ прошла торжественная линейка и церемония приема в пионеры. В мероприятии приняли участие депутаты разных уровней.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Красной площади по инициативе КПРФ прошла торжественная линейка и церемония приема в пионеры. В мероприятии приняли участие депутаты разных уровней.