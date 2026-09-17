«Краба хотят все»: рыбопромышленник рассказал, когда крабовое мясо станет доступным

Крабовое мясо постепенно перестает быть исключительно дорогим деликатесом и претендует на место в обычной потребительской корзине.
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