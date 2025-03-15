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Бизнес журнал. Урал

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Архитектурное наследие Екатеринбурга обретает новую жизнь

Архитектурное наследие Екатеринбурга обретает новую жизнь

В Екатеринбурге завершена реставрация исторического здания – дома городского головы Ильи Симанова.В Екатеринбурге завершена реставрация исторического здания - дома городского головы Ильи Симанова, расположенного на улице Попова, 4.

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