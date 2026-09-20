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Культурология.рф

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История и археология: Ложка в нижнем белье, точка на ладони и коктейль «Ангел»: Какие ещё тайные знаки придумали, чтобы просить о помощи

История и археология: Ложка в нижнем белье, точка на ладони и коктейль «Ангел»: Какие ещё тайные знаки придумали, чтобы просить о помощи

Крик о помощи очень важен для спасения, но не всегда можно закричать: не услышат, большое расстояние либо опасность находится очень близко.

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