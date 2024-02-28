романтика зимних автодорог

ночные дороги. романтика. большей частью, пустынные и темные. только звезды и луна, тускло освещают окрестности да еще, изредка, мелькнут фонари деревеньки или случайной встречной машины но ночь заканчивается, потихоньку небо светлеет наступает утро, а это, уже совсем другая романтика) .