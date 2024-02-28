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романтика зимних автодорог

романтика зимних автодорог

ночные дороги. романтика.   большей частью, пустынные и темные. только звезды и луна, тускло освещают окрестности   да еще, изредка, мелькнут фонари деревеньки или случайной встречной машины   но ночь заканчивается, потихоньку небо светлеет   наступает утро, а это, уже совсем другая романтика)  .

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