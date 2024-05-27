Михаил Мурашко: Страны ЕАЭС взаимно признают результаты исследований лекарственных средств

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил на стратегической сессии конференции «РегЛек». Под его председательством ведущие эксперты из стран ЕАЭС рассмотрели широкий спектр важнейших интеграционных процессов по формированию общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.