Брянского пса удалось спасти от калужских собаколовов

Пса по кличке Дружок, похищенного со двора в брянской Дубровке, вызволили из приюта в калужском Кирове и вернули домойПса по кличке Дружок, похищенного со двора в брянской Дубровке, вызволили из приюта в калужском Кирове и вернули домой.