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Калужские новости

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Брянского пса удалось спасти от калужских собаколовов

Брянского пса удалось спасти от калужских собаколовов

Пса по кличке Дружок, похищенного со двора в брянской Дубровке, вызволили из приюта в калужском Кирове и вернули домойПса по кличке Дружок, похищенного со двора в брянской Дубровке, вызволили из приюта в калужском Кирове и вернули домой.

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