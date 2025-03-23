Брянского пса удалось спасти от калужских собаколовов

Пса по кличке Дружок, похищенного со двора в брянской Дубровке, вызволили из приюта в калужском Кирове и вернули домойПса по кличке Дружок, похищенного со двора в брянской Дубровке, вызволили из приюта в калужском Кирове и вернули домой.
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