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Военный летчик объяснил значение президентского кортежа из Су-35

Прибытие Президента РФ, Владимира Путина, в Абу-Даби в сопровождении звена истребителей Су-35, стало уникальным событием в истории мировой военной авиации по нескольким причинам, — указывает обозреватель издания в области боевой авиации FighterBomber.

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