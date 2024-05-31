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В Самаре трамвай сошёл с рельсов и перекрыл движение

В Самаре трамвай сошёл с рельсов и перекрыл движение

Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.В Самаре в пятницу, 31 мая, произошло ЧП с общественным транспортом.

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