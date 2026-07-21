RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Эндокринолог Медведева: «туман в голове» не является диагнозом

Эндокринолог Медведева: «туман в голове» не является диагнозом

Врач-эндокринолог Екатерина Медведева рассказала, что ощущение «тумана в голове» может возникать из-за сочетания стресса, недосыпа, малоподвижности, нарушений обмена веществ и дефицита некоторых витаминов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии