Эндокринолог Медведева: «туман в голове» не является диагнозом

Врач-эндокринолог Екатерина Медведева рассказала, что ощущение «тумана в голове» может возникать из-за сочетания стресса, недосыпа, малоподвижности, нарушений обмена веществ и дефицита некоторых витаминов.
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