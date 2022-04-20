У Даррана Хиллиарда подозрение на перелом ключицы

Атакующий защитник «Баварии» Дарран Хиллиард (29 лет, 198 см) получил травму в первом матче плей-офф Евролиги против «Барселоны» (67:77) во вторник.
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