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Российские самбисты выиграли 18 медалей из 21 возможной на ЧМ среди юниоров и юниорок

Российские самбисты выиграли 18 медалей из 21 возможной на ЧМ среди юниоров и юниорок

Российские самбисты, выступающие на молодёжном первенстве мира по самбо в Салониках (Греция) под национальным флагом и гимном, завоевали во второй день 18 медалей из 21 возможной.

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