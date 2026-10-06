Расходы ХМАО на обслуживание госдолга вырастут почти до 11 млрд рублей на фоне роста дефицита бюджета

В первой в этом году корректировке бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на обслуживание госдолга региона на 15,5%, или на 1,45 млрд рублей, — до 10,8 млрд рублей от изначально утверждённого значения.