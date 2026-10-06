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Расходы ХМАО на обслуживание госдолга вырастут почти до 11 млрд рублей на фоне роста дефицита бюджета

Расходы ХМАО на обслуживание госдолга вырастут почти до 11 млрд рублей на фоне роста дефицита бюджета

В первой в этом году корректировке бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на обслуживание госдолга региона на 15,5%, или на 1,45 млрд рублей, — до 10,8 млрд рублей от изначально утверждённого значения.

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