Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах

Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США.
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