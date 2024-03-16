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Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах

Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Трампа на выборах

Американский политик Майк Пенс, занимавший пост вице-президента при администрации экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил, что не станет поддерживать бывшего соратника на предстоящих выборах главы США.

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Ванька Жуков
Доллар, пенс...
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