Сийярто: Венгрия не намерена снимать вето на €50 млрд Киеву

Петер Сийярто, глава министерства иностранных дел Венгрии, заявил о том, что он «понятия не имеет», почему в Европейском союзе испытывают уверенность в том, что Венгрия снимет вето с финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро до января.