В отставку ушел главный юрист областного правительства Антон Банников. Он сын последнего начальника омского управления КГБ.
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В отставку ушел главный юрист областного правительства Антон Банников. Он сын последнего начальника омского управления КГБ.