Расширена возможность заключать контракт с Минобороны РФ для судимых граждан

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, расширяющий возможность заключения контракта с Вооруженными силами РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью: новая норма исключает ряд существовавших ранее ограничений, препятствовавших заключению контракта в условиях мобилизации, введения военного положения или в военное время.
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