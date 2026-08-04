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Расширена возможность заключать контракт с Минобороны РФ для судимых граждан

Расширена возможность заключать контракт с Минобороны РФ для судимых граждан

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, расширяющий возможность заключения контракта с Вооруженными силами РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью: новая норма исключает ряд существовавших ранее ограничений, препятствовавших заключению контракта в условиях мобилизации, введения военного положения или в военное время.

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