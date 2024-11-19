Чжао Лэцзи посетит Португалию, Испанию и Грецию

Пекин, 18 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в период с 21 по 30 ноября посетит Португалию, Испанию и Грецию с официальными дружественными визитами.
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