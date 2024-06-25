Попробовав этот салат, ты забудешь о винегрете! Фасоль, грибочки — сытно и невероятно вкусно! Готовлю за 20 минут…

Консервированная фасоль с грибами — сочетание не только сытное, но и очень удачное. Остается добавить кислинку — и блюдо заиграет всеми оттенками вкуса! К большой порции салата даже подавать ничего не нужно: им можно полноценно поужинать, особенно, если на долгое приготовление не хватает времени.