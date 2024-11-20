В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами

Военнослужащие также выполняют полет на корректировку огня артиллерии, воздушную разведку территории.
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