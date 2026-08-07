«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке

Денис Попов считает, что бороться за два трофея в сезоне способен только «Зенит». - «Зенит», « Спартак » и « Краснодар » выиграли свои матчи в первых двух турах чемпионата.
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