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В Якутске, где бездомные псы загрызли женщину, хозяева агрессивного пса отбили его у ловцов

В Якутске, где бездомные псы загрызли женщину, хозяева агрессивного пса отбили его у ловцов

Кампания по отлову бродячих собак, начатая в Якутске после того, как бездомные псы загрызли насмерть женщину, получила неожиданное развитие — хозяева бегавшего по улице агрессивного пса отбили его у ловцов, угрожая последним физической расправой.

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