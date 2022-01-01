В Якутске, где бездомные псы загрызли женщину, хозяева агрессивного пса отбили его у ловцов

Кампания по отлову бродячих собак, начатая в Якутске после того, как бездомные псы загрызли насмерть женщину, получила неожиданное развитие — хозяева бегавшего по улице агрессивного пса отбили его у ловцов, угрожая последним физической расправой.
Кампания по отлову бродячих собак, начатая в Якутске после того, как бездомные псы загрызли насмерть женщину, получила неожиданное развитие — хозяева бегавшего по улице агрессивного пса отбили его у ловцов, угрожая последним физической расправой.
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