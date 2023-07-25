Маргарита Суханкина сделала неожиданное признание

Надежда Петракова

худая корова,ещё не газель...особенно,в определённом возрасте,когда тебе уже далеко "за"😂😁😂😁Так,что не обольщайтесь,девочки,а просто работайте над собой:меньше есть,больше спорта и секса и сна!😂🤝И всё будет Ок" и без операций😜😉☝️