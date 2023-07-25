2323054 19.11.2013 Певица Маргарита Суханкина на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Маргарита Суханкина сделала неожиданное признание
Комментарии
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Надежда Петракова
худая корова,ещё не газель...особенно,в определённом возрасте,когда тебе уже далеко "за"😂😁😂😁Так,что не обольщайтесь,девочки,а просто работайте над собой:меньше есть,больше спорта и секса и сна!😂🤝И всё будет Ок" и без операций😜😉☝️
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