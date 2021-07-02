Театр абсурда

7 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoli Ryabenko
    Эта статья В.В.Путина президента России для людей безмозглого и обманутого малограмотного хохлостана с примитивным мы...Ну, что, мои мале...
  • Центурион Единорог
    в 2027г пенсии в части Украины будут получать по законам РФРоссия правда угр...
  • Алексей Сафронов
    Только полность безмозглые не могут понять, что Россия при Путине, это совсем другое Государство нежели при алкаше-бо...Die Welt: Запад с...

Откуда берутся все эти «эксперты» и «политические знахари» на российских телеканалах…

Откуда берутся все эти «эксперты» и «политические знахари» на российских телеканалах…

Все молчат, а я об этом говорю… Если человек выглядит как эксперт, говорит как эксперт и даже представляется как эксперт, это еще не значит, что он действительно разбирается в вопросе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх