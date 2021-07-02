Откуда берутся все эти «эксперты» и «политические знахари» на российских телеканалах…

Все молчат, а я об этом говорю… Если человек выглядит как эксперт, говорит как эксперт и даже представляется как эксперт, это еще не значит, что он действительно разбирается в вопросе.
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