Подводный катер и три дня на дне Атлантики

Молодой нигериец Харрисон Оджегба Окене работал коком на буксировочный катере. И даже помыслить не мог, что обычный очередной выход в море закончится для него немыслимыми испытаниями и сложнейшей игрой на выживание.
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