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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «МЮ» обсуждают подписание Осимхена, Симонса, Шешко, Эзе и Семеньо (Daily Mail)

Daily Mail утверждает, что в клубе обсуждаются кандидатуры Виктора Осимхена (принадлежит «Наполи»), Хави Симонса («Лейпциг»), Беньямина Шешко («Лейпциг»),  Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» и Энтойна Семеньо из «Борнмута».

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