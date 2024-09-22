В Краснодарском крае продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками полиции и военных комиссариатов продолжают проводить мероприятия по постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство.