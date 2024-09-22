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Новости южных регионов

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В Краснодарском крае продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство

В Краснодарском крае продолжаются мероприятия по постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками полиции и военных комиссариатов продолжают проводить мероприятия по постановке на воинский учет бывших иностранцев, получивших российское гражданство.

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