Шоу-бизнес: 10 российских знаменитостей, которые родили детей от женатых мужчин

Миллионы женщин в мире мечтают испытать счастье материнства. И на пути к этой цели представительницы прекрасного пола способны преодолеть любые преграды и уж тем более не обращать внимания ни на какие стереотипы и условности, связанные с таким понятием, как брак.
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