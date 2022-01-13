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Предвоенное настроение сменилось натянутыми улыбками

Предвоенное настроение сменилось натянутыми улыбками

Поражение США в попытках войти в Грузию, Армению, Казахстан, развязать войну в Украине и ухудшение рейтингов Демпартии накануне промежуточных выборов в Конгресс, заставили правительство Байдена отступить от жесткой линии на переговорах с Россией.

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