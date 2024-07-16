Илон Маск сообщил о рекорде X

Владелец социальной сети X Илон Маск заявил, что платформа достигла нового рекорда. Маск заявил, что за один день соцсеть X получила в общей сложности «417 миллиардов пользовательских секунд по всему миру».
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