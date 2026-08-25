Артиллерийские рекорды: от сверхтяжёлых мортир до высокоточных САУ

Артиллерия прошла долгий путь от громоздких осадных орудий, способных лишь на медленное разрушение крепостных стен, до автоматизированных систем, поражающих цели за десятки километров с минимальным участием человека.
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