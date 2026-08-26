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AntennaDaily

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Длинная блуза из 2000-х снова в моде: как носить её этой осенью

Длинная блуза из 2000-х снова в моде: как носить её этой осенью

Мода снова достаёт из архивов нулевые — но на этот раз без буквального копирования прошлого. Главная находка сезона осень–зима 2026 — длинная блуза, которая ещё недавно казалась характерным пережитком эпохи низкой посадки и укороченных топов.

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