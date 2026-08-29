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Татарстанда «Мобиль сайлаучы» сервисыннан 13 мең кеше файдаланган

«Мобиль сайлаучы» сервисы белән Татарстанның 13 мең сайлаучысы файдаланган. Бу хакта Казандагы «Сайлау ноктасы» мәгълүмат үзәгендә узган брифингта ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте.

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