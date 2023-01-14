В Чечне формируют батальон из имамов, который примет участие в СВО

Духовное управление Чеченской республики готовит батальон, состоящий из имамов. По информации военного корреспондента Семена Пегова, командовать новосозданным воинским подразделением будет председатель Духовного управления мусульман Чечни муфтий Салах Межиев, который через две недели собирается отправиться в зону проведения спецоперации на … .