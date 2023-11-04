Jurors in Trump Defamation Trial to Go Unnamed

“A federal judge in Manhattan ruled Friday that the jury in a forthcoming defamation trial against Donald Trump will be kept anonymous for the jurors’ own protection, citing the potential for harassment by the former president’s supporters,” the New York Times reports.
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