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Emmys 2026 Poll: Who Should Win For Lead Actress In A Limited Series Or Movie?

The Emmy race for Lead Actress in a Limited Series or Movie features both industry veterans and fresh faces - but which star should win? Vote in our poll!The Emmy race for Lead Actress in a Limited Series or Movie features both industry veterans and fresh faces - but which star should win? Vote in our poll!.

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