Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречаться с Лавровым в рамках саммита G20

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что не намерен встречаться с руководителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках саммита G20, который проходит на Бали.
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