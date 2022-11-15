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Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречаться с Лавровым в рамках саммита G20

Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречаться с Лавровым в рамках саммита G20

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что не намерен встречаться с руководителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках саммита G20, который проходит на Бали.

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